Pacchi alimentari per 7.500 kg donati da Coldiretti Abruzzo alle famiglie bisognose

Prosegue l'impegno di Coldiretti Abruzzo per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Questa mattina sono stati consegnati i primi pacchi alimentari da 50kg l'uno frutto dell'iniziativa di solidarietà avviata da Campagna Amica e Filiera Italia insieme ai grandi marchi dell’agroalimentare nazionale. La prima consegna è avvenuta oggi 13 gennaio nel mercato di Campagna Amica di Teramo dove 35 pacchi contenenti pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero, legumi, scatolame di prodotti rigorosamente Made in Italy sono stati devoluti alle persone bisognose che vivono un momento di particolare disagio economico dovuto alle conseguenze prolungate della pandemia.

Domani la consegna interesserà anche Pescara, con 45 pacchi alimentari che verranno distribuiti nel mercato di campagna amica in via Paolucci. Sono invece 35 i pacchi in consegna a Chieti e 35 a L'Aquila nell'emporio della solidarietà di Avezzano già iniziata ieri.

Coldiretti Abruzzo ha dichiarato:

“In un periodo di grande difficoltà per tutto il Paese il mondo agricolo è sempre molto solidale con chi vive il disagio continuiamo a dare il nostro contributo per aiutare chi ha bisogno con alimenti sani e italiani, sperando di poter ripetere ancora l’iniziativa che, a livello territoriale, viene supportata nell’individuazione delle famiglie bisognose dai Comuni e dalle associazioni di volontariato”.