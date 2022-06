Corso Vittorio, l'Oviesse al posto di H&M e al primo piano ci sarà il ristorante con terrazza di Chef Nestor

Finiti alcuni lavori per l'adeguamento dei locali, a metà settembre l'Oviesse si sposterà da via Teramo per aprire il suo nuovo punto vendita lì dove fino a qualche mese fa c'era H&M, nel cuore di corso Vittorio Emanuele. Ad ufficializzare la notizia, con soddisfazione, è l'imprenditrice Simonetta Ferri per la quale è anche un gradito ritorno perché proprio lì, ricorda, aprì l'Ovs circa trent'anni fa. Non solo. Novità assoluta per il primo piano dove aprirà il ristorante Chef Nestor che ridarà nuova vita anche alla terrazza a sua disposizione. Per l'ultimo piano proseguono le trattative: forse ci saranno degli uffici, ma certo è che, spiega Ferri, c'è una forte richiesta da parte della ristorazione.

L'imprenditrice, figlia del compianto Gilberto, è molto soddisfatta dell'accordo chiuso con Ovs con cui la trattativa andava avanti da circa un anno, sia perché è un vero e proprio ritorno quello del negozio e poi perché la concezione che ha è “da centro città”, come sottolinea. Sarà infatti riaperto anche l'ingresso in via Milano che tornerà così ad essere frequentata e valorizzato il giardino interno del piano terra, dando una fruibilità diversa e più vicina al concetto di vita di chi passeggia per le vie del centro. Un ritorno all'utilizzo degli spazi, in sostanza, che soddisfa molto Ferri per quella che è la politica aziendale dell'Oviesse, molto vicina a quella che è da sempre la filosofia della famiglia.

Quello che resta da capire è cosa prenderà il posto dell'Oviesse di via Teramo. Se è vero che c'è tanta richiesta da parte della ristorazione, non è da escludere che sarà una nuova attività del food a prenderne il posto, ma su questo notizie al momento non ce ne sono.