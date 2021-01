Organizzazioni no profit, candidature per ottenere un piano di raccolta fondi gratuito

Le organizzazioni non profit possono candidarsi entro martedì 12 febbraio per ottenere un piano di raccolta fondi personalizzato dagli studenti del master universitario in fundraising qualunque sia la causa per cui si batte la nonprofit, dal contrastare la fame nel mondo alla salvaguardia ambientale, può essere sostenuta grazie ad un piano di raccolta fondi con solide fondamenta, ovvero costituite da investimenti, competenze, professionalità.

Un piano di raccolta dondi è infatti una riflessione strategica per la cura e la creazione di una base solida di donatori, una relazione che aiuta le organizzazioni a superare i momenti di crisi e realizzare sempre più attività che portino valore nella comunità, in modo ordinato e tempestivo. Fino al 12 febbraio le associazioni hanno la possibilità di essere selezionate da uno studente del master che l'aiuterà a creare il suo piano di fundraising annuale pratico, operativo e su misura, pensato proprio per i bisogni e le necessità dell'organizzazione. Il tutto gratuitamente.

Una vera e propria consulenza gratuita sulla raccolta fondi, grazie all’aiuto degli studenti in corso del master in fundraising, che potranno così mettere in pratica i preziosi insegnamenti che apprenderanno durante le lezioni, e che accompagneranno le realtà nonprofit durante tutto il corso dell’anno. Si ripete così, dopo il successo di anno scorso, la collaborazione tra studenti del master e non profit.

Un’iniziativa che vuole far conoscere il vero significato del fundraising. Raccogliere fondi per le proprie cause sociali significa fare una scelta di crescita nel tempo che permette alle nonprofit la libertà e l’indipendenza di poter raggiungere obiettivi con un importante impatto sulla realtà. Insomma, un’occasione da non perdere: con una semplice candidatura 50 organizzazioni hanno la possibilità di avere un piano di raccolta fondi annuale professionale e innovativo a cura degli studenti del master universitario in fundraising. Per info e candidature cliccare QUI, master@fundraising.it, 351/8400081.