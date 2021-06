Orario di chiusura dei locali, l'associazione Pescara Viva chiede le dimissioni di sindaco e assessore

Le immediate dimissioni del sindaco Carlo Masci e dell'assessore al Commercio, Alfredo Cremonese.

È quanto chiede l'associazione Pescara Viva dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Pescara di mantenere attiva la chiusura anticipata dei locali della città alle ore 00.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 01.30 dal venerdì alla domenica.

«Di conseguenza», si legge in una nota, «è evidente l'intenzione del sindaco Carlo Masci di limitare l'attività e il guadagno di uno dei motori economici della città e del turismo provocando in tal modo un danno irreparabile alle attività già messe in ginocchio dalla crisi Covid».

Questo quanto si legge ancora nella nota: «La suddetta decisione danneggia infatti a parere dei rappresentanti dell'associazione non soltanto i gestori di ristoranti, locali, pizzerie e quant'altro, ma anche e soprattutto i cittadini pescaresi, che saranno costretti a spostarsi necessariamente nei comuni limitrofi che non hanno mantenuto tali limitazioni assolutamente inutili, per non parlare del danno economico al turismo che riguarderà tutti i cittadini e l'economia della città intera, perché nessuno vorrà andare in vacanza nell'unica città in Italia rimasta col coprifuoco».