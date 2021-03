Dalla Regione un webinar sulle possibilità di lavoro in Svezia

Mercoledì 17 marzo si terrà sulla piattaforma GMeet il terzo evento del ciclo di webinar “Ready for Northern Europe? - Pronti per il Nord Europa?” organizzato dal servizio Eures della Regione Abruzzo e dall’università di Teramo. Questo appuntamento speciale sarà dedicato alla Svezia e alle possibilità che i giovani hanno di effettuare un’esperienza di lavoro in uno dei Paesi del Nord Europa più evoluto per sistema sociale e tenuta economica.

Per partecipare bisogna registrarsi a questo link. Studenti e laureati verranno facilitati nella ricerca di un tirocinio nei progetti di mobilità internazionale per la ricerca di un lavoro. All’incontro parteciperanno i consulenti Eures dell’Arbetsförmedlingen, agenzia nazionale dell’impiego svedese. Sono previste due sezioni: