Selezione pubblica della Regione Abruzzo, bando per 12 assistenti amministrativi

Selezione pubblica, per titolo e colloquio, indetta dalla Regione Abruzzo che mette a bando 12 posti per il profino assistente amministrativo, categoria C.

Le nuove figure saranno assunte a tempo determinato per un periodo di 12 mesi rinnovabile.

Verranno assegnate al dipartimento Sanità della Regione.

Tra i requisiti per partecipare il diploma di scuola media superiore e il possesso di adeguate competenze in materia di procedure sanzionatorie, in materia di illeciti amministrativi, procedimenti amministrativi; interazione con l'utenza pubblica e privata.

La scadenza per la presentazione della domande è fissata al prossimo 20 marzo.

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/selezione-pubblica-titoli-e-colloquio-12-posti-tempo-determinato-il-profilo-assistente?fbclid=IwAR2qLlVI2K4lgm_ohPmVPwe39TJN-qMmjFHnDOGo2H47EPxDRw77dhIpRcQ