Il Comune di Spoltore cerca 2 figure professionali, domande entro il 21 marzo

C'è tempo fino al prossimo 21 marzo per candidarsi alla procedura di selezione del Comune di Spoltore che ricerca 2 figure professionali.

Nello specifico la ricerca è volto all'individuazione di un nuovo istruttore direttivo amministrativo e un nuovo collaboratore amministrativo contabile.

Per iscriversi a una delle tue bisogna collegarsi al sito dedicato https://spoltore.meritoconcorsi.it.

Il sistema permette l’inoltro delle domande di partecipazione in maniera totalmente informatizzata. Per poter compilare la domanda di partecipazione occorre preventivamente registrarsi. I due impieghi sono a tempo indeterminato e parziale (50% del tempo pieno per il contabile - profilo professionale B del Ccnl Comparto Funzioni Locali, categoria economica B3 - e 18 ore complessive per l'istruttore direttivo - Categoria D Posizione Economica D1).

Per entrambe le selezioni la scadenza è fissata al 21 marzo: in base al numero dei candidati saranno previste anche delle pre-selezioni, che potranno anche avvenire in maniera telematica per via della normativa legata all'emergenza Covid-19. Al di là della pre-selezione, sono previste due prove scritte e una orale.