Offerta di lavoro, si cerca un saldatore qualificato per un'industria metalmeccanica di Cepagatti

Offerta di lavoro di un'industria metalmeccanica di Cepagatti che tramite il centro per l'impiego di Chieti ricerca una figura di saldatore qualificato.

Tra i requisiti richiesti, come riferisce ChietiToday, la patente di guida B, auto propria, pregressa esperienza come saldatore, capacità di lettura disegno meccanico e scuola dell'obbligo.

È preferibile esperienza nel montaggio macchinari industria estrattiva.

La tipologia del rapporto è un tempo determinato per 3 mesi, con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro giornaliero 8-12/13–17.

Per candidarsi inviare Cv a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile inviare Cv in formato word o pdf.