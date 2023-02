Ristorante-pizzeria di Cepagatti cerca un cameriere di sala: ecco come candidarsi

Ristorante pizzeria di Cepagatti cerca un cameriere di sala da inserire nel proprio staff. Previsto un contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2023 per un part-time dalle 18 alle 22 da giovedì a domenica. Preferibile, si legge nell'annuncio, aver frequentato un corso per alimentaristi (ex libretto sanitario)

L'annuncio è stato pubblicato dal centro per l'impiego di Chieti. È possibile candidarsi fino al 28 febbraio. Per farlo è possibile inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell'oggetto la posizione per cui ci si candida e cioè “Cameriere di sala”. E' preferibile inviare il curriculum in formato word o pdf.