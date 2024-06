Giornata di reclutamento per Alfasigma nel centro per l'impiego: si cerca personale specializzato

Il centro per l'impiego di Pescara organizza una giornata di reclutamento per l'azienda Alfasigma.

L'appuntamento è per mercoledì 3 luglio alle ore 15 giovani e disoccupati potranno rispondere alle offerte di lavoro della società Alfasigma.

Alfasigma è una delle principali aziende farmaceutiche italiane che ha uno dei suoi stabilimenti anche in Abruzzo, ad Alanno.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Il recliutamento dedicato all’Alfasigma ha come obiettivo la ricerca di personale specializzato. I disoccupati e i giovani interessati devono presentarsi nella sede del centro per l'impiego in via Passolanciano (terzo piano) mercoledì 3 luglio alle ore 15 in possesso del proprio curriculum vitae.

Alfasigma nel mondo è presente in oltre 100 Paesi, vi lavorano circa 4mila persone impegnate in ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione. Lo stabilimento abruzzese di Alanno conta circa 400 addetti.