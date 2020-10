La Asl di Pescara cerca infermieri per l'emergenza Covid-19, l'avviso pubblico

La Asl di Pescara ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di infermieri da impiegare per fronteggiare le esigenze relative all'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

La ricerca, per soli titoli, riguarda assunzioni a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari (Cps)-infermieri (categoria D).

La scadenza dell'avviso pubblico è fissata al 9 novembre.

«L'avviso», si legge in una nota della Asl, è indetto in ragione degli urgenti fabbisogni di reclutamento legati all'emergenza pandemia Covid-19 e dalla necessità di favorire la massima partecipazione dei possibili candidati».

L'avviso si rivolge a coloro che sono in possesso di laurea in Infermieristica e iscritti all'albo professionale. È aperto anche agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica purché, al momento dell'effettiva assunzione in servizio, producano documentazione attestante l'effettivo conseguimento della laurea e l'avvenuta iscrizione all'albo professionale.

Scarica qui il bando di concorso e il modello della domanda di partecipazione: https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=692&fbclid=IwAR2hoezreIUar24qpNCyRtPy9MT_uwQrGgaH4Vzs4kfLnIpbrE8X9srXee8