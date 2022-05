Il centro per l'impiego cerca due giardinieri a tempo indeterminato per azienda del Pescarese

Il centro per l'impiego di Chieti cerca per un'azienda operante nel settore pulizie e manutenzione aree verdi due figure di giardiniere in grado di effettuare attività di taglio erba, potature e semina.

Tra i requisiti richiesti patente di guida B, auto propria, conoscenza delle basi del giardinaggio.

La tipologia del rapporto è un contratto a tempo indeterminato e il lavoro è giornaliero.

Per candidarsi inviare curriculum vitae a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile inviare il Cv in formato word o pdf.