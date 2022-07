Offerta di lavoro della cooperativa sociale Orizzonte che ricerca educatori/trici

Educatori/trici L19. Questa la figura che ricerca la cooperativa sociale Orizzonte di Pescara.

La coop Orizzonte, fondata da 11 donne con elevate professionalità psico-sociali, si trova in via Aldo Moro e offre sostegno e recupero per i ragazzi in difficoltà.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (legge 903/77) e gli interessati possono inviare il curriculum vitae nella sezione lavora con noi: https://orizzontecoopsociale.it/lavora-con-noi-3/.

Sul sito della cooperativa sociale Orizzonte è disponibile l'informativa sulla privacy ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati (Gdpr).