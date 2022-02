Il centro per l'impiego cerca un carpentiere meccanico/manutentore per un'azienda di Cugnoli

Un carpentiere meccanico/manutentore.

Questa la figura ricercata dal centro per l'impiego di Chieti per un'azienda di Cugnoli.

La risorsa dovrà essere in grado di utilizzare la saldatrice, la mola, la trancia, la piegatrice, la sega a nastro e altre varie.

Dovrà essere in grado di occuparsi di smontaggio cuscinetti, nastro trasportatore, etc. Tra i requisiti: patente di guida B e auto propria. È preferibile aver maturato esperienza nel settore. La tipologia di rapporto è un contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario giornaliero 8-12:30 e 14-17:30. Per candidarsi inviare Cv a ido.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare. È preferibile inviare Cv in formato word o pdf.