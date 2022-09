Il ristorante-birreria Löwengrube cerca personale per l'apertura a Montesilvano

Selezioni aperte da parte della catena Lowengrube per il nuovo ristorante-birreria che aprirà il prossimo autunno a Montesilvano Marina.

Sarà il primo locale in Abruzzo della catena in franchising che promuove il modello di ristorante-birreria in stile autentico bavarese.

A creare il format in franchising, nel 2005 e oggi presente con quasi 30 locali in tutta Italia e uno anche all'estero, sono stati gli imprenditori italiani Pietro Nicastro e Monica Fantoni.

La bierstube aprirà in Corso Umberto I numero 299 a pochi passi dal mare e, con 750 metri quadri su tre piani, potrà ospitare fino a 330 persone tra le sale

interne (area Oktoberfest conviviale per i gruppi, spazio family con adiacente area bimbi ispirata al metodo montessoriano e la zona più riservata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici) e il biergarten esterno, il tipico “giardino della birra”, che permetterà nelle belle giornate di sorseggiare all’aperto le birre autentiche dell’Oktoberfest, spillate rigorosamente alla tedesca, in accompagnamento ai piatti della tradizione bavarese e altoatesina.