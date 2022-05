Poste Italiane assume consulenti finanziari anche nella nostra provincia: candidature entro il 31 maggio

Poste Italiane assume consulenti finanziari in provincia di Pescara.

I posti a disposizione sono complessivamente 66 per i 34 uffici postali presenti nel Pescarese.

Le candidature potranno essere presentate online entro il 31 maggio.

L'azienda seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del consulente finanziario, la cui ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale. È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 maggio tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione e le altre posizioni aperte. In particolare, nella provincia di Pescara, attualmente Poste Italiane impiega 66 consulenti finanziari, distribuiti nei 34 uffici postali dotati di sala consulenza. A questi si aggiungono 7 “specialisti consulenti “mobili”, che si muovono nei piccoli comuni del territorio. Una rete di giovani professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di offrire al cliente non solo attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi ma soprattutto di porsi come punto riferimento per i clienti all’interno di un rapporto di estrema correttezza e assoluta trasparenza.

Poste Italiane porta l'esempio di Gianluca Colangelo, specialista consulente finanziario nell’ufficio postale di Cappelle sul Tavo. Trent’anni anni, di Pescara, una laurea magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie ed Attuariali all’Università di Bologna, Gianluca è stato assunto a dicembre 2019 con un contratto di apprendistato professionalizzante. «Ricordo che il tutto», racconta, «è avvenuto in tempi abbastanza rapidi. Avevo appreso delle posizioni aperte come consulente finanziario consultando il sito di Poste e così non ho esitato ad inoltrare la mia candidatura. Dopo un paio di settimane mi è arrivata una mail con la convocazione a Roma per partecipare alle selezioni. È seguito poi un colloquio e dopo un paio di settimane è arrivata la chiamata con la proposta della sede: ufficio postale di Pescara 8 (via Verrotti). Praticamente un lavoro dentro casa: non potevo non accettare».

Gianluca spiega anche cosa vuol dire per lui lavorare in una grande azienda come Poste Italiane: «È un orgoglio e una responsabilità. Poste è l’azienda di servizi più grande d’Italia, che si distingue per capillarità e riconoscibilità: si può dire che è nelle case di tutti gli italiani. Anche questo fattore, legato alla garanzia di un brand forte, ha contribuito alla mia scelta di inviare la candidatura». Prima di arrivare a Cappelle sul Tavo, Gianluca ha maturato esperienza, sempre nel ruolo di consulente, nell’ufficio postale di Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I 34): «Per me è molto gratificante aver trovato un lavoro che sposasse con i miei studi universitari. Inoltre, questo è un lavoro che mi rende felice e mi stimola, perché ogni giorno c’è qualcosa da imparare e l’azienda contribuisce alla mia crescita professionale attraverso percorsi di formazione».