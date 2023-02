Turismo, la pescarese Bluserena avvia la campagna di reclutamento 2023: le posizioni ricercate

L'azienda Bluserena di Pescara, attiva nel settore del turismo, avvia la campagna di reclutamento 2023.

Le selezioni, per attività da svolgere in alberghi e ristoranti, riguardano la prossima stagione estiva, come riferisce l'Adnkronos.

Sono infatti attive le ricerche di diverse figure professionali da inserire negli hotel e resort in Abruzzo (Pescara compresa), Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Queste le figure ricercate: direttore e vice direttore, primo e secondo chef, cuoco capo partita, pasticcere, pizzaiolo, macellaio e personale di cucina; 1° e 2° maître e personale di sala; barman e personale bar; front office manager e segretario di ricevimento; economo; responsabile bagnini e assistente bagnanti · governante hotel e cameriere ai piani; manutentore hotel; laureati/diplomati per tirocini nei reparti direzione alberghiera, ricevimento, booking, qualità, economato, amministrazione del personale.

Tutte le informazioni e le posizioni aperte sono disponibili nell’area Lavora Con Noi del sito di Bluserena: www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni