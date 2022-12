Operai specializzati in potature: azienda ne cerca quattro iscritti alle liste delle categorie protette

Azienda in “pulizia generale di edifici” cerca quattro operai qualificati all'uso di macchinari da potatura per l'inserimento presso le sedi di Pescara e Chieti. L'avviso è rivolto a persone iscritte nelle categorie protette in riferimento all'art.1 e l'articolo 18 della legge 68/99 con esperienza. Richiesta la licenza media.

In entrambi i casi si tratta di un'occupazione a tempo indeterminato part time. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum al centro per l'impiego di Chieti all'indirizzo 168.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (le offerte sono la 88 e la 89).