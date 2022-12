Azienda specializzata cerca operai edili e addetti alle lavorazioni stradali per i cantieri di Pescara e Teramo

Si cercano operai edili e addetti alle lavorazioni stradali a Pescara. L'annuncio è della Teleglobal srl all'opera nella realizzazione di reti in fibra ottica su diversi comuni di Marche e Abruzzo compresi, per il nostro territorio, Pescara e Teramo. Le altre città sono Fermo, Macerata, Ancona ed Ascoli Piceno.

Le figure ricercate, fa sapere la società, si occuperanno della realizzazione dell’infrastruttura per la fibra ottica, si ricercano figure abilitate ad effettuare scavi con macchine per il movimento terra e figure per la posa della fibra ottica. Saranno preferiti candidati con domicilio nei comuni in cui si svolgeranno le attività.

Si cercano operai con elevate competenze tecniche nei lavori edili e nel lavoro di squadra. Sarà fornita una approfondita formazione relativa alla specificità del progetto, adeguata attrezzatura e dispositivi di sicurezza. Previsto un compenso fisso.

Oltre alla propensione al lavoro di squadra sono richieste la conoscenza e la capacità di utilizzo delle attrezzature per le lavorazioni edili e stradali in genere, il patentino da escavatore, la patente B/C. Sarà garantito l'affiancamento nella fase di start up curato da personale Teleglobal. "Il candidato ideale, pragmatico e intraprendente - si legge nell'annuncio -, ha una forte predisposizione al lavoro per obiettivi, ottime capacità tecniche nell’ambito delle lavorazioni stradali, iniziativa e determinazione nel raggiungimento dei risultati".

Per maggiori informazioni e per candidarsi è necessario inviare una mail all'indirizzo Luciano.canale@teleglobal.it. L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.