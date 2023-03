Il centro per l'impiego cerca un manutentore meccanico per azienda di laterizi di Alanno

Il centro per l'impiego di Chieti ricerca, per un'azienda di Alanno operante nel settore della produzione di laterizi, un manutentore meccanico.

La risorsa dovrà eseguire le manutenzioni meccaniche ordinarie e straordinarie, coordinando la manutenzione e i colleghi.

Inoltre dovrà occuparsi di monitorare il magazzino ricambi.

Il candidato ideale è una persona con consolidata esperienza nella mansione, buone doti relazionali e di problem-solving. Tra i requisiti, oltre al diploma tecnico in Meccanica, esperienza di 3/5 anni come meccanico di fabbrica su macchine di linea (no automezzi). La tipologia di rapporto è da concordare in base all'esperienza, finalizzata all’assunzione a tempo Indeterminato. L'orario di lavoro è dal lunedì al venerdì in giornata con richiesta di reperibilità nelle altre fasce d’orario in quanto lo stabilimento è sempre operativo.