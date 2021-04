Le Frit c'est chic ricerca personale per 4 sedi in Abruzzo

La catena di gastropescheria cerca addetti di sala e cucina da inserire nei locali di Pescara, Sambuceto e San Vito Marina e in uno di prossima apertura

Le Frit c'est chic ricerca personale per le sedi di Pescara, Sambuceto e San Vito Marina e per un locale che verrà aperto prossimamente.

La selezione è rivolta a candidati che saranno impiegati in cucina, nella preparazione dei primi, dei fritti e secondi, di vendita al banco e di gestione della sala.

Tra i requisiti:

dinamismo e solarità;

ottima predisposizione al contatto col pubblico;

spiccate doti di flessibilità e gestione dello stress;

attenzione al dettaglio e precisione;

lealtà e onestà professionale.

Viene offerto:

un ambiente giovanile e ricco di energia;

possibilità di crescita;

solidità aziendale e di business;

formazione on the job, supporto e soddisfazione;

compenso competitivo.

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae a: info@lefritcestchic.it