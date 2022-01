Azienda del settore turismo di Cepagatti cerca lavapiatti

Annuncio di lavoro del centro per l'impiego di Chieti per la ricerca di un lavapiatti.

La risorsa opererà al fianco del personale di cucina occupandosi in particolar modo del lavaggio e della pulizia di stoviglie, pentole, padelle e utensili utilizzati nelle operazioni di preparazione delle pietanze.

Potrà essere impegnato nelle operazioni di sistemazione delle materie prime ed essere di supporto al personale di cucina per semplici operazioni di pulizia di frutta e verdura. Terrà in ordine e puliti gli ambienti della cucina nel rispetto di quanto previsto in materia di salute, sicurezza alimentare.

Tra i requisiti è preferibile aver conseguito un corso per alimentaristi (ex libretto sanitario). La tipologia del rapporto di lavoro è a tempo determinato fino al 30 aprile 2022, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Il lavoro è giornaliero con orario 18-20.

Per candidarsi si deve inviare il curriculum vitae, entro il 31 gennaio, a: ido.chieti@regione.abruzzo.it