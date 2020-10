Openjobmetis ricerca 300 tra infermieri e Oss: posizioni aperte anche a Pescara

Sono in totale 300 gli infermieri e gli operatori socio sanitari per i quali è attualmente in corso da parte di Openjobmetis.

L’agenzia per il lavoro ricerca e seleziona 200 infermieri e 100 operatori socio sanitari (Oss) in tutta Italia per impiego in ospedali privati, centri riabilitativi, case di cura e Rsa e per assistenza domiciliare in libera professione.

Il reclutamento è affidato alla divisione sanità di Openjobmetis.

I colloqui potranno essere svolti in tutte le 130 filiali d’Italia per la selezione di infermieri e operatori socio sanitari da di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Lazio. Ai candidati viene proposto un contratto a tempo determinato, con successiva opportunità di inserimento diretta in azienda, a tempo indeterminato.

Si ricercano inoltre infermieri e Oss, sia in libera professione che per inserimento diretto, per un’importante società specializzata in servizi di assistenza domiciliare su tutto il territorio, in particolare a Roma, Pescara e relative province. Si offre consulenza per tutti gli aspetti fiscali e contributivi, supporto nel caso di trasferimento in una nuova città e un pacchetto di benefit e agevolazioni.

La ricerca è riservata agli iscritti all’Opi, ordine nazionale delle professioni mediche. Prima dell’inserimento nella struttura selezionata, i professionisti selezionati saranno sottoposti a tampone naso-faringeo di controllo per la ricerca di Sars-Cov-2.

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo reclutamentosanita@openjob.it.