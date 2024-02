Incentivi economici alle imprese abruzzesi che assumono giovani disoccupati fino a 35 anni

Incentivi dalla Regione Abruzzo alle imprese che assumono giovani.

Il dipartimento Lavoro e Sociale di Regione Abruzzo pubblica infatti un avviso per incentivi economici alle imprese abruzzesi che intendono assumere a tempo indeterminato giovani disoccupati fino a 35 anni.

In particolare, i destinatari finali sono disoccupati di età 18-35 anni residenti in Abruzzo od occupati a tempo determinato di età 18-35 (in caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato).

La scadenza dell'avviso è fissata al 28 febbraio 2024. Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.fira.it/regione-abruzzo-incentivi-alloccupazione-di-giovani-2-sportello-apertura-15-1-2024chiusura-28-2-2024/