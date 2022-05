Lavoro, selezioni aperte per il nuovo hub centrale della Humangest

Selezioni aperte per il nuovo hub centrale della Humangest con sede a Pescara, da cui i recruiter selezionati affiancheranno le filiali di tutta Italia.

Humangest, agenzia per il lavoro di Sgb Humangest, gruppo italiano specializzato nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing, ha inaugurato un innovativo hub di ricerca e selezione nella sua sede amministrativa di Pescara, dal quale i recruiter specialist lavoreranno per supportare l’attività di ricerca e selezione del personale delle 52 filiali presenti su tutto il territorio italiano.

Sono 10 i profili dei selezionatori ricercati per la nuova sede, che sarà un punto di riferimento per tutto il network di Humangest.

Basati negli uffici di via Vomano nel capoluogo abruzzese, infatti, i candidati scelti lavoreranno per supportare le aziende clienti in tutta Italia, svolgendo le proprie attività sia da remoto che in trasferta. «Innalzare efficacia ed efficienza, in una logica di accelerazione della delivery del servizio verso le nostre aziende clienti: è questo l’obiettivo principale che intendiamo perseguire con il nostro innovativo hub», dichiara Giuliana Zucchetti, Hr solutions director Italy del gruppo Sgb Humangest, «grazie a un team composto da 10 professionisti Hr saremo in grado di incrementare la nostra expertise, fornendo alle aziende un supporto sempre più specializzato nella ricerca e selezione dei profili ed una maggiore capacità di presidio del territorio dal punto di vista dell’industrializzazione, fornendo dunque competenze anche settoriali sui diversi settori merceologici in cui operano i nostri referenti aziendali».

Humangest, inoltre, attualmente ha attive oltre 150 ricerche sul territorio abruzzese e di Pescara divise tra: 107 ricerche per figure con inserimento in somministrazione, 46 ricerche per profili permanent con inserimento diretto in azienda. I settori più attivi sono principalmente quelli della produzione, facility, logistica e Gdo. Le figure più ricercate sono operai generici e specializzati, carrellisti e magazzinieri, operai edili specializzati, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e contabili, addetti call center inbound e outbound. Per il dettaglio di tutte le posizioni attualmente aperte sul territorio e per inviare la propria candidatura per l’hub o per le altre ricerche attive, si rimanda al sito www.humangest.it.