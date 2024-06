Globo di Città Sant'Angelo cerca addette/i casse e reparti

Il punto vendita di Città Sant'Angelo della catena di negozi Globo, ubicato nei pressi del casello dell'autostrada A14 in via Lungofino cerca personale come addette/i casse e reparti.

Chi fosse interessato può inviare il curriculum vitae a: cittasantangelo@cosmospa.eu

Oppure si può visitare il seguente link: https://www.globomoda.com/lavora-con-noi/