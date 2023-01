Formez Pa seleziona 15 laureati per il progetto "Assiste Abruzzo" di assistenza tecnica sul Fondo sviluppo e coesione

La Regione Abruzzo, attraverso Formez Pa, ha avviato le selezioni tramite bando di 15 giovani laureati, brillanti, e con voglia di prospettive, il ompito del monitoraggio e del controllo della spesa del Fondo di sviluppo e coesione. Si tratta del fondo che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, rappresenta lo strumento finanziario principale attraverso cui la Regione attua le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. Il tutto attraverso importantissimi investimenti infrastrutturali.

I giovani selezionati dovranno monitorare, e controllare lo stato di avanzamento della spesa impegnata per il progetti strategici dell’Abruzzo e dovranno avere la capacità di stimolare l’avanzamento dei programmi attraverso il necessario collegamento di cui dovranno farsi portatori tra la Regione Abruzzo e i responsabili dell’attuazione dei progetti negli enti locali e nei soggetti pubblici che figurano come soggetti attuatori.

Le selezioni saranno affidate a Formez Pa la quale, grazie alla convenzione stipulata nell’ambito del progetto “Assiste Abruzzo”, supporta la Regione attraverso il servizio di assistenza tecnica. Gli avvisi, destinati a 15 giovani laureati (anche in possesso di laurea triennale, ndr) da destinare nelle sedi della Regione dell’Aquila e Pescara, usciranno a fine mese sia sul sito del Formez che sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. I suddetti avvisi, a valere sul Piano di sviluppo e Coesione 2000-2020 della Regione Abruzzo, saranno pubblicati anche sui canali social istituzionali della Regione, sulla pagina “Bandi&Risorse”, e sui canali social del Formez. Maria Rosaria Russo, referente Formez per l'Abruzzo:

"Le risorse che andremo a selezionare , ma anche a formare adeguatamente saranno chiamate a essere figure trasversali dal momento che verrà chiesto loro di pungolare i soggetti attuatori nell’avanzamento e rendicontazione della spesa, ma anche di porsi come occhio vigile della Regione sui territori. Il tutto per non disperdere le opportunità di finanziamento. Il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei Programmi, dovrebbe favorire ed assicurare univocità di azione e di indirizzo, nonché efficaci modalità di governo di processi, metodologie e strumenti di lavoro avanzati. È chiaro dunque come Formez e Regione Abruzzo, abbiano in animo di affidare a questi giovani una sfida importantissima. Ci auguriamo che in molti rispondano alle selezioni cogliendo il valore di questa opportunità sia in chiave futura di crescita professionale e, perchè no, anche in chiave di attaccamento e amore per il territorio abruzzese"

Le selezioni sono attive dal 27 gennaio al 2 febbraio con presentazione della candidatura via web. Per informazioni: https://www.regione.abruzzo.it/content/formez-pa-selezione-risorse-il-progetto-assiste-abruzzo-2?fbclid=IwAR3N7VMzKTpZaJ7SIFBht29Me45gJpmoVg1zE84u0QWBwPi2Yd0aoTW-K1w