La Folletto cerca nuovi agenti di vendita a domicilio: 20 posti a disposizione anche in Abruzzo

Anche in Abruzzo la Folletto, divisione di Vorwerk Italia specializzata nei sistemi di pulizia per la casa, cerca venditori porta a porta. In Italia sono in tutto 800 i nuovi agenti commerciale da avviare all'attività lavorativa, dopo un apposito corso di formazione, entro la fine del 2020.

In Abruzzo e Molise sono 20 i posti a disposizione. L'azienda ha deciso di ampliare la rete di vendita, spiega il direttore commerciale Branko Petrovic, per la crescente richiesta da parte del mercato di figure professionali competenti e formate sul tema dell'igiene e pulizia della casa.

"In questo momento di ripartenza puntiamo, come facciamo da sempre, sulle persone.Il nostro obiettivo è formare dei professionisti esperti, tramite un percorso di inserimento qualificato e gratuito che alterna momenti di formazione in aula, in digitale e sul campo. Offriamo ai newcomer un percorso di sviluppo strutturato e pratico, per mettersi alla prova da subito e portare a casa i primi guadagni" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per candidarsi è necessario visitare il sito follettofamily.it cliccare sul banner "Diventa agente Folletto" e compilare il form.