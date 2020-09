Lavoro, la Fater cerca personale per la sedi di Pescara e Spoltore

La Fater spa, ricerca personale per la sede centrale di Pescara e quella di Spoltore.

L'azienda italiana, che produce dagli anni Sessanta, produce prodotti intimi e assorbenti per la cura della persona e candeggine, poi distribuiti in 39 Paesi nel mondo.

L'azienda, che commercializza marchi molto noti come Pampers, Lines, Tampax e Ace assume al momento, come riferisce l'AdnKronos:

junior hr business partner customer relationship management manager per la sede di Pescara;

customer Relationship Management Manager per la sede di Spoltore;

process engineer per la sede di Pescara;

r&d process design per la sede di Pescara;

r&d packaging specialist per la sede di Pescara;

Research Assistant Internship per la sede di Pescara;

Sales Administration Assistant (Internship) per la sede di Pescara.

Inoltre sono numerose le occasioni di tirocinio in azienda (sempre in provincia di Pescara e anche a Campobasso).

Le specifiche candidature vanno inviate direttamente online, tramite l'apposita pagina di Fater denominata "opportunità lavorative".