Al via un corso gratuito di formazione ed inserimento lavorativo per assemblatore di componenti elettrici per il settore aerospaziale

Importante corso di formazione gratuito a Pescara, organizzato da Oltre Srl(Pescara), l’agenzia per il lavoro Maw Spa. e l’azienda Piombini Elettronica Srl. Si tratta di un corso dedicato agli assemblatori di componenti elettrici per il settore aerospaziale per lavorare nell'azienda Piombini Elettronica. La formazione è propedeutica all'inserimento lavorativo in azienda. Il corso partirà il prossimo 2 fennraio e si concluderà il 17 marzo. È rivolto a disoccupati/inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare e ricoprire un ruolo strategico nell’ambito aerospaziale. Al termine del percorso formativo le figure maggiormente in linea con gli obiettivi delle aziende riceveranno una proposta di inserimento lavorativo. Il percorso formativo della durata complessiva di 32 gg prevede 134 h online e 32 h di e-learning e 6 h di affiancamento passivo con frequenza dal lunedì al venerdì.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 30 gennaio. Per informazioni e candidature: https://www.oltresrl.eu/index.php/assemblatorea-di-componenti-elettrici-settore-aereospaziale/