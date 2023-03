Concorso alla d'Annunzio: un posto a tempo indeterminato per le esigenze dello stabulario di Ateneo

Bandito dall’università d’Annunzio un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dello stabulario di Ateneo. La data di scadenza per presentare le domande è fissata alle ore 13 di lunedì 17 aprile 2023.

Per essere ammessi alla selezione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio o equipollenti: laurea in medicina veterinaria, in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in biotecnologie, in scienze delle produzioni animali, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte e in una prova orale. Tutte le informazioni, l'avviso e il fac simile della domanda sono reperibili sul sito dell'Ateneo, a questo link.