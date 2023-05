Concorso dell'università d'Annunzio per 3 posti a tempo pieno e indeterminato

Bando di concorso pubblico dell'università d'Annunzio di Chieti-Pescara per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C – area tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di tecnologie innovative in Medicina e Odontoiatria.

Come riferisce ChietiToday, un posto sarà riservato ai volontari delle forze armate.

Il concorso, per titoli ed esami, potrà prevedere una prova preselettiva qualora i candidati siano più di 100.

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 13 del 29 maggio 2023. Tutti i dettagli utili sono visionabili al seguente link: https://www.unich.it/node/20938