Concorsi della Regione Abruzzo per 17 posti a tempo indeterminato, profili ricercati e scadenza

Nuovo bando con scadenza il prossimo 2 aprile per la presentazione delle domande, 5 le figure richieste

Concorsi della Regione Abruzzo che mette a bando 17 posti di lavoro complessivi.

Pubblicati sul sito istituzionale dell'ente 5 bandi di concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno di Categoria D.

Nello specifico, sono messi a concorso le seguenti figure:

2 posti per il profilo specialista farmacista;

2 posti per il profilo specialista informatico;

9 posti per il profilo specialista economista;

3 posti per il profilo specialista amministrativo;

1 posto per il profilo specialista agronomo.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 2 aprile.

Per tutti i dettagli relativi ai requisiti per accedere e come effettuare la domanda basta cliccare al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/concorsi-pubblicati