Concorso pubblico per l'assunzione di 15 dirigenti psicologi nelle 4 Asl abruzzesi

C'è tempo fino al prossimo 15 luglio per presentare le domande di partecipazione

Un concorso pubblico (titoli ed esami) per l'assunzione di 15 dirigenti psicologi a tempo indeterminato in tutta la regione Abruzzo.

I nuovi assunti infatti saranno impiegati nelle 4 aziende sanitarie locali.

Questa la suddivisione, tra parentesi le quote di riserva al personale interno: 3 unità nella Ausl di Pescara, 4 in quella di Avezzano-Sulmona-L'Aquila (2), 2 nella Ausl di Teramo (1) e 6 in quella di Lanciano-Vasto-Chieti (3).

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 15 Luglio. È possibile visionare l'intero bando e presentare la domanda registrandosi al seguente link: https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it/login.aspx