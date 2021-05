Nuovo concorso per la polizia municipale di Pescara, 10 posti a tempo indeterminato

Nuovo bando pubblico per "Istruttori direttivo di vigilanza", le domande di partecipazione vanno presentate entro il 10 giugno

Nuovo concorso pubblico indetto dal Comune di Pescara per l'assunzione di "Istruttori direttivo di vigilanza" Categoria D per il Corpo della polizia municipale.

I posti a disposizione, a tempo pieno e indeterminato, sono in totale 10.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 10 giugno.

Come si legge nel bando: "La prova preselettiva si svolgerà indicativamente e salvo variazioni nell’arco della settimana decorrente dal 13/09/2012 al 17/09/2021. La prova selettiva scritta si svolgerà indicativamente e salvo variazioni nell’arco della settimana decorrente dal 11/10/2021 al 15/10/2021. La prova orale si svolgerà nelle date che verranno comunicate agli ammessi, all’esito della prova scritta, tramite PEC, con preavviso di almeno 20 giorni. Il calendario puntuale della prova preselettiva e della prova selettiva scritta, con indicazione di giorno e orario verrà pubblicato, con preavviso di almeno 15 giorni, sull’albo pretorio on line e nella sezione preposta di amministrazione trasparente dell’Ente, con valore di notifica a ogni effetto di legge e, inoltre, sarà pubblicata nello sportello digitale accessibile dai candidati tramite Spid, con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Per tutti i dettagli dell'avviso pubblico basta cliccare sul seguente link: https://expwww.comune.pescara.it/files/concorsi_avvisi_all/690/BANDO_PM___schema.stamped.pdf