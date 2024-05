Il parco nazionale d'Abruzzo assume 14 guardiaparco: online il bando

Il parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise assume a tempo determinato 14 guardiaparco con meno di 35 anni di età.

È stato infatti pubblicato un bando per l'avvio di una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione per un periodo di 90 giorni, di 14 unità quali ausiliari del servizio di sorveglianza del parco. Al personale suddetto sarà riconosciuto il trattamento economico dell’area assistenti (ex posizione economica B1). I candidati selezionati all’esito della procedura ricopriranno il ruolo di guardiaparco ausiliare presso il servizio di sorveglianza del Pnalm coadiuvando il personale di ruolo nelle funzioni di sorveglianza e controllo del territorio, nelle attività di monitoraggio faunistico e alle altre attività organizzate, nelle attività di comunicazione, formazione ed educazione per le quali sia richiesta la partecipazione del servizio di sorveglianza, nei sopralluoghi e alle attività di accertamento di illeciti amministrativi o dei danni fauna alla zootecnia e all’agricoltura.

L’assunzione è a tempo determinato a partire dal 1° luglio 2024. I candidati selezionati saranno assegnati ai reparti di uno dei seguenti ambiti territoriali: Marsica (Comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Villavallelonga, Ortucchio, San Benedetto dei Marsi); Alto Sangro/Valle del Giovenco (Comuni di Bisegna, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Opi); Lago (Comuni di Barrea, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Alfedena, Scanno, Villalago); Val Comino (Comuni di Settefrati, Campoli Appennino, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Alvito, San Donato Val Comino); Volturno (Comuni di Pizzone, Rocchetta al Volturno, Castel San Vincenzo, Scapoli, Filignano, Colli al Volturno.

Per essere ammessi alla selezione occorre aver compiuto 18 anni e non aver superato i 35 anni di età; doneità fisica all’impiego; non essere decaduti da un impiego pubblico; essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) e della patente di guida di categoria B.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 giugno 2024, via pec del candidato, all’indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it, riportando nell’oggetto: “Procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 14 ausiliari del Servizio di Sorveglianza del Parco, anno 2024”.

