Cardiologi e medici di medicina interna, 27 posti a concorso per le Asl abruzzesi: due in quella di Pescara

Sono complessivamente 27 i posti messi a concorso nelle Asl abruzzesi per medici di medicina interna e cardiologi.

Come riferisce ChietiToday, sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale due concorsi per dirigente medico.

Il primo per la disciplina di Medicina interna prevede sette posti per l’azienda teatina, sette posti per la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, due posti per Pescara e un posto per Teramo.

Il secondo, per la disciplina di Cardiologia, prevede sei posti per Chieti, tre per Avezzano Sulmona L’Aquila e uno per Teramo.

Le graduatorie saranno utilizzate anche per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di vigenza delle stesse. Una parte dei posti messi a concorso è riservata a dirigenti medici che abbiano un contratto flessibile nella Asl che li bandisce e abbiano maturato almeno tre anni (negli ultimi otto) di servizio in aziende o enti del Servizio sanitario nazionale. Le domande vanno presentate entro il 15 settembre 2022 secondo le modalità previste nel bando.