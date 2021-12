Avviso del Comune di Vicoli per assunzioni a tempo indeterminato: 2 i posti disponibili

Selezione pubblica indetta dal Comune di Vicoli per l'assunzione di 2 unità di personale di categoria "B" Posizione economica B1, con profilo di esecutore amministrativo (Istat 4.3.2.4.) e (Istat 4.1.1.3).

Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato part time 18 ore.

Questi i dettagli dei due profili: 1 unità “Esecutore Amministrativo” ed è riconducibile alle qualifiche ricomprese nelle classificazioni Istat 2011 - Addetti al protocollo e allo smistamento dei documenti; Accettatore di documenti - Addetto al protocollo - Addetto all’ufficio posta di ente pubblico; 1 unità “Esecutore Amministrativo” ed è riconducibile alle qualifiche - Statistici, - Tecnici dell’acquisizione delle informazioni, Intervistatori e rilevatori professionali, Addetti ai servizi statistici.

Possono partecipare alla selezione coloro che al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione possiedono i seguenti requisiti: iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego della Regione Abruzzo; possesso di una delle qualifiche professionali di cui all’art. 1 del presente avviso; cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di un altro membro dell’Unione Europea. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei diritti politici dello Stato di appartenenza e adeguata conoscenza della lingua italiana. Età non inferiore a 18 anni; l’assolvimento dell’obbligo scolastico; godimento dei diritti politici, non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi negli enti locali, non essere mai stato dispensato o destituito all’impiego in una pubblica amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile né essere stato licenziato per giusta causa o per motivi disciplinari dall’impego in una pubblica amministrazione; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschili nati entro il 31.12.1985), stato occupazionale: disoccupato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.

L’assunzione in servizio è a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali e la sede di lavoro è individuata nel Comune di Vicoli. Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice secondo fac-simile allegato all'avviso e che ne costituisce parte integrante. La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Centro per l’impiego di Penne – Piazza Luca da Penne, 65017 Penne (PE) e dovrà pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrente al giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Termine di presentazione della domanda: 21.12.2021. Per maggiori informazioni visitare il sito del Comune di Vicoli.