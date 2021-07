Concorso pubblico della Camera di Commercio per 10 posti di lavoro a tempo indeterminato

C'è tempo fino al prossimo 2 agosto per la presentazione della domande

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato indetto dalla Camera di Commercio di Pescara-Chieti per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato.

La categoria giuridica è la C, posizione economica C1.

I profili professionali ricercati sono “assistente ai servizi amministrativi e digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”.

Per candidarsi c'è tempo fino al prossimo 2 agosto. La procedura selettiva si espleterà mediante il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Dopo quest’ultima, seguirà la valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Per tutti i dettagli basta collegarsi al seguente link: https://trasparenza.chpe.camcom.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_12313_874_1.html