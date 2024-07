Concorso Asmel: prorogato il maxi-avviso per le assunzioni, interessata anche la provincia di Pescara

Candidature prorogate fino al 10 luglio per il maxi avviso per le assunzioni Asmel riguardanti anche i 250 comuni abruzzesi soci dell’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

Hanno già usufruito di questa procedura diversi comuni abruzzesi, tra cui Pianella. La scadenza delle candidature per la selezione unica di tutti i 37 elenchi di idonei è spostata alle ore 12 di mercoledì 10 luglio.

I profili professionali richiesti sono tanti, anche esperti tecnici per il Pnrr, sia laureati che diplomati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati e ai funzionari contabili. Dagli informatici agli psicologi e ai giornalisti, dagli avvocati agli amministrativi; mentre i 7 nuovi profili richiesti dagli enti aderenti sono i seguenti: ingegnere civile, educatore asilo nido, istruttore tecnico in materie agrarie, ausiliario del traffico, collaboratore tecnico amministrativo, collaboratore amministrativo contabile e collaboratore tecnico manutentivo.

I candidati dovranno sostenere una prova preselettiva telematica, l’iscrizione agli elenchi durerà 3 anni (la cancellazione avviene solo se assunti a tempo indeterminato) ed è prevista la possibilità di partecipare senza ulteriori costi a tutti gli interpelli del/i profilo/i per cui si è idonei.



Gli interessati possono candidarsi a uno o più profili tramite la piattaforma www.asmelab.it. Dopo aver superato la prova preselettiva nazionale in modalità telematica composta da 60 quesiti a risposta multipla i candidati risultati idonei vengono iscritti nei rispettivi elenchi. L’iscrizione ha durata triennale, nel corso dei quali gli enti partecipanti all’accordo possono convocare direttamente solo gli iscritti all’Elenco del profilo di interesse per una prova semplificata, generalmente solo orale, cosiddetta “interpello”, volta all’assunzione presso il proprio Ente. Ciascun iscritto se interessato risponde oppure aspetta altre opportunità nel corso del triennio di validità dell’iscrizione. Tutta la procedura si conclude in massimo 4-5 settimane, come comprovato dall’esperienza maturata dai 740 Enti che con i 2 precedenti avvisi hanno portato a termine oltre 600 assunzioni e ulteriori 328 in corso.