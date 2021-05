La Asl di Pescara cerca 4 impiegati a tempo determinato: bando, scadenza e figura ricercata

C'è tempo fino a martedì 18 maggio per presentare la domanda di partecipazione all'avviso pubblico, la durata del contratto è di 6 mesi

Avviso pubblico della Asl di Pescara che cerca 4 unità di coaudiatore amministrativo Categoria B per un contratto a tempo determinato di 6 mesi.

La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per martedì 18 maggio.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire tramite raccomandata A/R da inviare al Centro per l'impiego di Pescara.

Per tutti i dettagli dell'avviso pubblico basta cliccare sul seguente link: https://www.ausl.pe.it/bandi/avviso%20ASL%20coadiutori_210504085851.pdf