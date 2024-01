Concorso pubblico per 3 posti da autista nelle Asl abruzzesi

È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, con procedura aggregata per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti di operatore tecnico specializzato - autista (area degli operatori).

Di cui 1 posto per la Asl 3 Pescara, 1 posto per la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti e 1 posto per la Asl. 4 Teramo.

La scadenza per presentare la candidatura è fissata al prossimo 8 febbraio.

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1147