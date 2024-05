Concorso pubblico dell'Arta Abruzzo per 3 posti a tempo indeterminato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'Arta Abruzzo per la copertura di 3 posti di assistente amministrativo – ragioniere a tempo pieno e indeterminato.

Parliamo dell'area degli assistenti (ex categoria C), Ccnl comparto Sanità.

Di cui 2 unità riservate ai soggetti appartenenti alle categorie della legge numero 68/1999 (numero 1 unità articolo 1 e numero 1 unità articolo18 c.2).

È possbile candidarsi fino al prossimo 20 giugno. Tutti i dettagli, compresi i requisiti, al seguente link: https://www.artaabruzzo.it/at/bandi_concorso.php