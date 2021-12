Due concorsi della Regione Abruzzo per 40 posti a tempo indeterminato

Due concorsi della Regione Abruzzo per l'assunzione a tempo indeterminato di 40 lavoratori.

I bandi riguardano le figure di Specialista del mercato del lavoro - "Cat. D" e Operatore del mercato del lavoro - "Cat. C".

Il primo bando di concorso pubblico per esami è per la copertura di 10 posti di categoria D, profilo professionale "Specialista del mercato del lavoro" a tempo indeterminato e pieno. Tutti i dettagli al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/concorso-10-posti-da-specialista-del-mercato-del-lavoro-cat-d

Il secondo bando di concorso pubblico per esami invece è per la copertura di 30 posti di categoria C, profilo professionale "Operatore del mercato del lavoro" a tempo indeterminato e pieno. Tutti i dettagli al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/concorso-30-posti-da-operatore-del-mercato-del-lavoro-cat-c.

Per compilare la domanda bisogna collegarsi a questo link: https://sportello.regione.abruzzo.it/