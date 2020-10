Il Comune di Spoltore cerca esperti per attività finanziate con fondi dell'Ue

Il Comune di Spoltore cerca esperti per attività finanziate con fondi dell'Unione Europea. Necessari professionisti o studi professionali con almeno dieci anni di esperienza. Si può presentare domanda a protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it entro il 17 novembre.

"La procedura è finalizzata all'affidamento di servizi a supporto del Comune, per la realizzazione e gestione di programmi o progetti finanziati da risorse esterne al bilancio comunale", spiega l'assessore allo sviluppo Chiara Trulli. "Non darà vita a una graduatoria, ma permetterà all'ente di avere a disposizione una serie di professionalità alle quali rivolgersi in caso di bisogno".