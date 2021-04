Il Comune cerca 5 geometri per l'ufficio speciale "Superbonus", bando e scadenza

L'avviso pubblico del Comune di Pescara ha come scadenza il 20 maggio

Il Comune di Pescara ricerca 5 geometri per attività di supporto all'ufficio speciale "Superbonus".

Il bando di concorso per titoli prevede la selezione di personale a tempo determinato e parziale all'83,33 per cento pari a 30 ore settimanali.

Il profilo professionale ricercato è quello di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1.

La presentazione delle domande al concorso avverrà esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), sul sistema informatico della Regione Abruzzo e denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo”, a seguito di accordo tra il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 20 maggio.

Per i dettagli basta cliccare questo link: https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=683