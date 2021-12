Il Comune di Pescara assume 5 istruttori amministrativi/contabili a tempo indeterminato: tutte le info sul concorso

La Regione Abruzzo ha pubblicato un bando di concorso pubblico per esami al fine di assumere cinque unità con profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile categoria C, posizione economica C1 per il Comune di Pescara. Si tratta di contratti a tempo indeterminato con la domanda che potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Spid di tipo 2 personale, compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Abruzzo e denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo” e utilizzando il link sportello.regione.abruzzo.it/

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato. Il bando sarà aperto fino alle 23.59 del 24 gennaio 2022..

Il testo del bando: bit.ly/3szXzZQ