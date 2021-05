Bando di concorso della Regione Abruzzo per 7 posti di lavoro a tempo indeterminato, figure ricercate e scadenza

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 28 maggio

Bando di concorso indetto dalla Regione Abruzzo per la ricerca di personale categoria B a tempo pieno e indeterminato.

Le figure ricercate sono relative a 4 posti per il profilo collaboratore specializzato informatico e 3 posti per il profilo collaboratore specializzato amministrativo.

Per partecipare si deve essere in possesso di diploma di scuola superiore.

Il termine per la presentazione della candidatura è fissato al 28 maggio 2021 e la domanda può essere effettuata solo tramite Spid.

Per tutti i dettagli sui 2 bandi di concorso basta collegarsi al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/concorsi-pubblicati