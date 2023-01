L'Agenzia sanitaria regionale cerca due specialisti economisti: bandito il concorso pubblico

Bandito dall'Agenzia sanitaria regionale (Asr) un concorso pubblico per l'assunzione di due specialisti economisti. Il bando, per titolo ed esami, prevede l'inserimento in categoria D posizione conomica D1 del contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) comparto regioni enti locali con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Tra i requisiti specifici per poter partecipare si richiede di essere in possesso del diploma di laurea in economia (vecchio ordinamento) o titolo di studio equipollente (lauree specialistiche, lauree magistrali), conoscenza della lingua inglese, dell’uso del pc e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Bando di concorso-Agenzia sanitaria regionale