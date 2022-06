Bando del Comune per la ricerca di 8 figure lavorative, domande entro il 6 giugno

Nuove assunzioni nel Comune di Pescara che ricerca, tramite il settore Politiche per il Cittadino che ha bisogno di professionisti e tutor da impiegare nei progetti utili alla collettività (Puc).

Si tratta delle iniziative che sono attivate dal Comune allo scopo di utilizzare, nella pulizia della città o nella cura dei giardini, i percettori del redditi di cittadinanza.

Il bando prevede la disponibilità di 8 nuovi posti di lavoro e ha come scadenza lunedì 6 giugno.

Nello specifico le 8 figure professionali saranno da impiegare nell’ambito del progetto «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale». In particolare si cercano un educatore, uno psicologo, 3 tutor di supporto alle attività del segretariato sociale, 2 tutor per progetti utili alla collettività, un tutor per il coordinamento dei progetti utili alla collettività. I contratti previsti avranno la durata di un anno, con possibilità di proroga.

Sul fronte dei compensi si va da poco più di 17 mila euro a circa 36 mila a seconda della figura e delle ore di impegno. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Comune di Pescara, settore Politiche del cittadino e programmazione sociale, piazza Italia 1, 65121 entro e non oltre le 23,59 di lunedì 6 giugno o a mano in busta chiusa all’ufficio protocollo (aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17); o via posta o agenzia di recapito autorizzata; con la posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it. L’indirizzo pec dovrà essere quello personale del candidato.

Sulla busta chiusa o nella pec, oltre ai dati del mittente, dovrà essere specificata la seguente dicitura: «Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo-fondo povertà 2020».

Tutti i dettagliu al seguente LINK.